Galbiati: “Commisso? Credo non abbia capito che Italia e America sono due cose diverse. Dopo due anni però…”

L’ex difensore della Fiorentina Roberto Galbiati, intervistato da La Toscana Nuova ha toccato vari temi di attualità viola: “La Fiorentina deve gettare basi importanti per ripartire. Italiano è un profilo un po’ inesperto, ma visto il lavoro fatto con lo Spezia potrà dire certamente la sua”.

Sull’operato di Commisso ha detto: “Alti e bassi. Credo non abbia capito che Italia e America sono due cose diverse. Dopo due anni penso che stia incominciando a capire di più”.

Poi su Antognoni ha aggiunto: “Mi spiace molto per la situazione che si è creata. Lui è un valore aggiunto per la Fiorentina e per la città”.