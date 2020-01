Galbiati: “Iachini ha fatto sostituzioni da ‘difensivista’. Avrei messo Badelj e non avrei tolto Vlahovic; la Fiorentina comunque…”

L’ex difensore della Fiorentina Roberto Galbiati a Toscana Tv ha analizzato la situazione della Fiorentina dopo il pareggio rimediato a Bologna: “Ci sono stati alcuni aspetti positivi interessanti, ma anche qualche aspetto negativo. Iachini? L’unica cosa che posso imputargli sono i cambi. Ha fatto sostituzioni un po’ troppo da difensivista. Togliendo Vlahovic per Boateng ha tolto dal campo l’unica calciatore che faceva respirare la Fiorentina. Pulgar nel secondo tempo è sparito, secondo me sarebbe servito Badelj, un calciatore in grado di far girare il pallone ed addormentare la partita. La squadra è stata comunque corta ed ha lottato con carattere”.