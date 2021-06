Galbiati: “Italiano non ha la forza di imporsi con i dirigenti viola per quanto riguarda il mercato. Ranieri sarebbe stato perfetto in questa situazione perchè…”

L’ex difensore della Fiorentina Roberto Galbiati a Toscana Tv ha parlato di quel che sarà il futuro tecnico viola esprimendo però, una propria preferenza in merito: “Secondo me Italiano non ha la forza di imporsi con i dirigenti viola per quanto riguarda il mercato. Di tutti i nomi usciti, io avrei preso Ranieri. Secondo me in una situazione del genere, Ranieri sarebbe stato perfetto. La Sampdoria non aveva grandi calciatori, ma ha fatto bene. La Fiorentina deve ricostruirsi e Claudio Ranieri per un anno, un anno e mezzo può essere l’uomo giusto per costruire la base”.