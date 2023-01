Galbiati: “Ma come fa un giocatore con l’esperienza di Dodo a commettere un’ingenuità come quella di Roma?”

L’ex difensore della Fiorentina Roberto Galbiati ha parlato a Lady Radio, intervenendo su alcuni dei giocatori della rosa di Vincenzo Italiano. Queste le sue parole: “La Roma non ha mai fatto vedere grandi prestazioni, ma sfruttano ogni singolo elemento che hanno in rosa. Secondo me la sostituzione di Duncan non è stata una buona idea”

“Un giocatore con l’esperienza di Dodo non può commettere un’ingenuità simile. Ha fatto anche la Champions, ma come si fa. Una volta ammonito non puoi fare un’entrata in quel modo”.