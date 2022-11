Galbiati: “Milan-Fiorentina? Ci si fossilizza troppo sugli errori degli arbitri. Bisogna concentrarsi sul fatto che manca cinismo in avanti”

L’ex difensore della Fiorentina Roberto Galbiati a Lady Radio ha analizzato così la sconfitta gigliata a San Siro: “Se una squadra meritava di vincere era quella viola, ho visto la miglior prestazione dell’anno. Italiano ha presentato una squadra superiore al Milan. Questa sosta fa meglio ai rossoneri. Ci si fossilizza troppo sugli errori degli arbitri. Bisogna concentrarsi sul fatto che manca quel cinismo per vincere le partite. Si eviterebbero tutte le polemiche. Per me il gol era regolare, ho visto che Duncan allarga molto la gamba, è quasi fallo del ghanese”.