Galbiati: “Tra infortuni ed errori individuali, la difesa della Fiorentina quest’anno non ha mai trovato la quadra. Martinez Quarta…”

L’ex difensore della Fiorentina Roberto Galbiati, a Toscana Tv, ha analizzato così le prestazioni difensiva della squadra viola: “Lo scorso anno Vincenzo Italiano aveva trovato una coppia difensiva un po’ più stabile, ovvero quella formata da Igor e Milenkovic, quest’anno purtroppo tra infortuni ed errori individuali, la difesa viola non ha mai trovato la quadra. Hanno sbagliato un po’ a turno, tra Milenkovic, Igor e Quarta. Anche per l’allenatore, quest’anno è complicato trovare una coppia ben definita. In questo momento, credo che Quarta sia il miglior difensore della Fiorentina”.