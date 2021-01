Galli: “Basta discutere, serve agire. Firenze si merita un impianto all’altezza”

“A seguito delle determinazioni della Soprintendenza – afferma Giovanni Galli, Consigliere regionale della Lega – è chiaro che sia quantomai urgente ed essenziale che si trovi una forma di stretta sinergia fra l’amministrazione comunale e la Proprietà della Fiorentina, affinchè il Franchi possa anche diventare una struttura fruibile pure per manifestazioni di carattere internazionale”. “Non è più il momento solamente di discutere, magari anche animatamente, ma bisogna agire – prosegue il Consigliere – perchè la città ed i tifosi meritano un impianto all’altezza ed al passo coi tempi”. “Sono certo – precisa l’esponente leghista – che ci possa essere la volontà di ambo le parti di arrivare ad una risoluzione unitaria che sia vantaggiosa, sotto diversi aspetti, per i protagonisti di questa vicenda”. “Urge, come detto – sottolinea il rappresentante della Lega – decidere razionalmente, ma non tentennare oltre; solo se ogni tentativo in tal senso andrà a vuoto, allora, ahimè, bisognerà pensare ad uscire dalla città e guardare altrove”. “A proposito della Soprintendenza, però – insiste il Consigliere – resto sinceramente un pò perplesso sul fatto che sia così attenta e puntigliosa sull’argomento, mentre ci è parsa quantomeno un pò “distratta” sul altre tematiche come quella relativa alla costruzione del nuovo Palazzo di Giustizia, del Teatro del Maggio ed anche sul progetto della tramvia, con tanto di passaggio nel parco delle Cascine”. “Ad ogni modo – conclude Giovanni Galli – ribadisco il mio pensiero, rendendomi disponibile fin da adesso a collaborare in qualche modo per la concretizzazione della predetta operazione; il Franchi non deve essere abbandonato al suo triste destino, ma pensato come uno stadio rivolto al futuro. Intanto, però, guardiamo al presente e decidiamo!”

