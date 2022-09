Galli: “Al momento Terracciano è il titolare e Gollini la riserva. Basta parlare di belle partite…”

L’ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli si è espresso a Lady Radio in merito al dualismo in porta tra Terracciano e Gollini e non solo. Queste le sue parole: “Sottolineiamo pure che ad oggi Terracciano è il secondo portiere più forte della Serie A insieme a Perin. Su Gollini avevo qualche perplessità ma fino a ora ha fatto bene, vedremo. Mi sembra un giocatore che accusa un po’ la tensione, vorrei vedere come regge la pressione. Ora come ora si può dire che Terracciano è il titolare e Gollini la riserva”

E ancora: “Basta parlare di belle partite. Poche occasioni create a fronte di un gran possesso palla. La Juve ha fatto le barricate ma se vuoi essere tra i protagonisti là davanti devi fare di più”.