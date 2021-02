Galli: “Commisso, adesso non ci sono più scuse. Ora è il momento delle decisioni per costruire una Fiorentina competitiva”

L’ex giocatore e direttore sportivo della Fiorentina, Giovanni Galli, intervenuto su Lady Radio, ha parlato delle prospettive che dovrà avere la squadra in futuro: “Il primo anno è andato come andato, tutto di rincorsa, il secondo anno c’è stato il Covid. Adesso non ci sono più scuse, vorrei una Fiorentina competitiva. Il club viola merita altro, ma anche il presidente Commisso penso che voglia altro per questa società. Da adesso deve iniziare la programmazione dell’anno prossimo”.

E ancora: “Ora c’è da decidere anche, eventualmente, se cambiare alcune figure all’interno della società. Dove vuole arrivare il presidente? Che calcio vuol vedere? Non si può stravolgere l’idea iniziale, altrimenti questo ti porta a fare confusione”.