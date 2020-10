Galli: “Commisso è un uomo con le idee chiare: ha voglia di fare e investire. Ecco il mio consiglio per lui”

L’ex portiere della Fiorentina e oggi opinionista, Giovanni Galli, è intervenuto a Lady Radio: “Contro l’Inter la squadra aveva giocato bene, interpretando bene la partita. Più preoccupante, invece, la sfida con la Sampdoria. Nelle ultime settimane ci sono stati cambiamenti, tipo l’addio di Chiesa e l’addio di un professionista esemplare come Callejon. Sono convinto che farà molto bene a Firenze: sull’immediato non mi fascio la testa. E’ una partita particolare, lo Spezia non gioca in casa ma a Cesena: la Fiorentina dovrà essere brava ad approfittarne. Però la Fiorentina ha tutto da perdere: se non riuscisse a vincere, ci sarà polemica. Fortunatamente per la Viola non ci sarà Galabinov, giocatore centrale per gli schemi di Italiano. Modulo? Le indicazioni sono chiaro e anche lo stesso Callejon ha fatto capire di poter giocare nel 3-5-2. Chiaramente non lo utilizzerei mai in quel ruolo, ma dobbiamo seguire le idee di Iachini. L’allenatore ha il dovere di allenare tutti i giocatori e il diritto di sceglierne 11. La Fiorentina ha tre attaccanti diversi tra di loro: l’allenatore deve essere bravo per scegliere il giocatore giusto in base all’avversario. Commisso? E’ un uomo con le idee chiare, che ha voglia di fare e investire. Per me dovrebbe allargare il fronte delle persone che lo aiutano nel mondo del calcio.

