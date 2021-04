Galli: “De Zerbi alla Fiorentina? Può essere una buona idea, ma l’importante è non rompergli i marroni alla seconda partita andata male. Cragno non esce in presa alta, sappiatelo subito visto che criticate Dragowski”

Quest’oggi è il compleanno dell’ex portiere e dirigente della Fiorentina, Giovanni Galli, che compie 63 anni.

“Che regalo vorrei da Commisso? Vorrei che si potesse iniziare una programmazione e potesse riportare la Fiorentina ai fasti del passato – ha detto Galli a Lady Radio – Mi auguro che abbia capito quali siano gli errori da evitare in questo mondo e inizi un altro percorso”.

Intanto la Primavera di Aquilani ha vinto la Coppa Italia: “Il suo impatto con la Fiorentina, con l’Under 18 fu disastroso (Galli parla del tecnico ndr). Con la Primavera, specialmente in Coppa Italia, ha fatto un bel percorso. E’ una squadra che sviluppa un gioco propositivo, un gioco con idee. Vorrei spendere una parola per Spalluto che è un ragazzo da tenere in considerazione”.

L’anno prossimo sulla panchina viola ci sarà un nuovo allenatore: “Può essere un’idea giusta quella di De Zerbi, ma se per caso arrivasse lui, l’importante è, alla seconda partita che non va bene, non cominciare subito a rompergli i marroni”.

Si parla di Cragno come possibile nuovo portiere al posto di Dragowski: “E’ un ragazzo che ha fatto un percorso importante. Tra le sue caratteristiche però non ci sono le uscite alte. E siccome Dragowski è stato accusato spesso da questo punto di vista è bene che si sappia subito”.