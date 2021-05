Galli: “Dopo due anni penso che Commisso abbia capito diverse cose. Dragowski? Un portiere deve saper parare, i piedi vengono dopo”

L’ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli ha parlato a Lady Radio: “Ora è importante valutare la situazione a bocce ferme. Si ripartirà, dopo due anni credo che la società abbia capito diverse cose. Iachini? Mi ha colpito il fatto che lascerà anche per motivi di salute, è già il secondo allenatore che in quattro mesi saluta la Fiorentina per questo motivo, questo mi preoccupa”.

E poi ha aggiunto: “Dragowski? Per prima cosa il portiere deve saper parare, guidare la difesa e avere credibilità nei confronti dei compagni. i piedi vengono dopo ed è un fattore che si può sempre migliorare”.