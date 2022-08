Galli: “Errore di Gollini? Non punto il dito su di lui. Era una situazione concitata, ma ai miei tempi mi sarei incavolato”

L’ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli è intervenuto a Lady Radio. Ha parlato anche della dinamica dalla quale è nato il momentaneo 2-2 della Cremonese, analizzando le possibili responsabilità di Gollini: “C’è da capire se è scelta fatta dall’allenatore, di non mettere uomo sul palo, o se chi predisposto nella concitazione se n’è dimenticato. Buonaiuto ha tirato perché c’era spazio, tanti metri liberi di spazio per tirare ed il calciatore della Cremonese, avendo un bel piede, è stato bravo nella conclusione”.

Aggiunge: “Mi sarei incavolato come una belva se non avessi avuto l’uomo sul palo, ai miei tempi, dovendo occuparmi di altre zone nell’area. Bisognerebbe chiedere ad Italiano quale tipo di disposizione c’è e di conseguenza capire cosa è successo. Non me la sento di puntare il dito su Gollini, non sapendo come è gestita la dinamica”.