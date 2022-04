Galli: “Fiorentina troppo prevedibile in attacco, altrimenti contro la Juventus ce l’avrebbe fatta. Bianconeri solo difesa e gran palloni lunghi per gli attaccanti”

L’ex portiere e dirigente della Fiorentina, Giovanni Galli, prima dell’impegno in Coppa Italia contro la Juventus, si era professato ottimista circa il passaggio del turno dei viola. Purtroppo però il responso del campo è stato diverso.

“Sono ancora convinto che se la Fiorentina avesse cambiato qualcosa nelle soluzioni d’attacco – ha detto a Lady Radio – ce l’avrebbe potuta fare. I viola sono stati troppo prevedibili. Ma la partita l’ha fatta la Fiorentina, non l’avrà mica la Juventus“.

Poi ha aggiunto: “I bianconeri sono stati in difesa per novanta minuti e hanno buttato dei gran palloni lunghi per Morata e Vlahovic. La squadra di Italiano ha giocato, ha sbagliato le scelte negli ultimi venti metri, ma questo è un altro capitolo”.