Galli: “Fossi la Fiorentina, prenderei Fagioli, viste le difficoltà con Torreira. La garanzia è il lavoro di Italiano”

Un nome per il mercato della Fiorentina. A fornirlo ci pensa l’ex portiere e dirigente viola, Giovanni Galli, nel corso di un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport.

“Fossi la Fiorentina – ha detto Galli – viste le difficoltà con Torreira, andrei subito dalla Juventus per discutere di Fagioli“.

Sempre sulla squadra viola, ha aggiunto: “La garanzia è il lavoro dell’allenatore. Ci deve essere sintonia tra il tecnico e la dirigenza sul mercato in entrata come in uscita. Ha dimostrato sul campo cosa sa fare, va seguito prendendo giocatori funzionali al suo tipo di gioco altrimenti si perde tempo nell’inserimento”.