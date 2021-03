Galli: “Iachini riuscirà a centrare due obiettivi in questo finale di stagione. E’ abituato a questo tipo di tensioni”

L’ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli, in una lunga intervista rilasciata al Brivido Sportivo ha parlato anche del ritorno di Beppe Iachini: “Lui è abituato a vivere questo tipo di tensioni. Sono convinto che farà bene. Vedrete che Iachini riuscirà a centrare due obiettivi in questo finale di stagione: traghettare il più velocemente possibile la squadra viola alla salvezza e dimostrare la sua qualità come tecnico in modo da avere poi a luglio un’altra sfida da affrontare. Beppe è un tecnico che vale nel calcio di oggi”.