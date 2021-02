Galli: “Il mercato in uscita della Fiorentina è stato buono, ma quello in entrata è da 2,5. Prandelli accontentato sui musi lunghi, ma sui rinforzi…”

L’ex portiere e direttore sportivo della Fiorentina, Giovanni Galli, intervenuto su Lady Radio, ha parlato delle problematiche che regnano all’interno della squadra viola: “Abbiamo giocatori che, per caratteristiche, condizionano le scelte del modulo. Con Castrovilli e Bonaventura devi giocare con tre centrocampisti. Se i difensori si trovano meglio ad essere in campo in tre, devi per forza piazzare poi altri due esterni e non prendere minimamente in considerazione Callejon, nemmeno se è al meglio fisicamente”.

Poi aggiunge: “Se il mercato di gennaio in uscita è da 6,5, perché hai accontentato Prandelli mandando via quei giocatori coi musi lunghi, quello in entrata è da 2,5, non da 4. Questo perché all’allenatore non hai dato quegli elementi che possono riportare la squadra in zona tranquillità”.