Galli: “Il popolo italiano è quello de ‘fatta la legge, trovato l’inganno’. Si devono dimettere tutti”

Giovanni Galli, ex portiere della Fiorentina e oggi opinionista, è intervenuto a Lady Radio: “Il popolo italiano è quello de ‘fatta la legge, trovato l’inganno‘. Siamo italiani, siamo fatti così e non ce ne frega niente di nessuno: stiamo confondendo la democrazia con l’anarchia pura. Tommasi si è svegliato all’ultimo, cercando di proteggere la Serie A dimenticandosi però della Serie B. Questa situazione dovrebbe portare, ma non succederà mai, alle dimissioni di tutti i vertici (Ministro dello Sport, Presidenti della FIGC, Lega di A, AIC e CONI): cinque figure che dovevano rimediare ad una cosa e non l’hanno fatto. Venti squadre sono troppe, sarebbe l’ora di ridurre il numero a diciotto, dando magari anche più spazio alla Coppa Italia. E’ una competizione che andrebbe rivalutata, adesso è importante sono dalle semifinali in poi”.