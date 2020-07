Galli: “La Fiorentina è sulle montagne russe e non ha un’identità. Il bel gioco non rientra negli interessi del presente”

Giovanni Galli, ex portiere della Fiorentina e oggi opinionista, ha parlato così a Lady Radio: “A sei partite dalla fine non credo che ci si debba aspettare di vedere una bella Fiorentina. Gli interessi, in questo momento, sono altri: il primo è la salvezza, per programmare il futuro. Le belle partite non si possono vedere, non c’è verso. Vuoi per il lockodown, che ha scombussolato tutto, vuoi per le partite ogni tre giorni che non permettono alla squadra di allenarsi bene. La partita di ieri è stata quello che è stata, prendiamoci il punto: io avevo già perso le speranze, poi menomale ha segnato Cutrone e il Lecce non ha vinto a Cagliari. Perdere mercoledì farebbe diventare un dramma il finale di campionato. In casa emergono i limiti di una squadra che non sa fare la partita. La Fiorentina è sulle montagne russe: alterna prestazioni positive ad altre negative, non ha identità. Arriviamo il prima possibile alla fine del campionato, ieri ci siamo rifatti gli occhi con Amrabat che è davvero forte”.

