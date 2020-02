Galli: “La Fiorentina ha giocato meglio in dieci contro undici. Iachini ha dato un gran messaggio alla squadra che…”

L’ex portiere della Fiorentina, Giovanni Galli è intervenuto a RTV38 parlando della gara di sabato col Milan: “Caceres mi era piaciuto fino al momento del controllo sbagliato in area di rigore, poi ha avuto anche l’occasione di fare gol”.

Ed ha aggiunto: “Begovic ha fatto sicuramente più parate di Dragowski e la Fiorentina ha giocato meglio in dieci contro undici. Prima della gara avevi una squadra importante di fronte come il Milan, in salute ma non irresistibile. Ecco a tattica nel primo tempo è stata dettata dalla paura e dalla saggezza poi c’è stato un gran messaggio di Iachini alla squadra che ha preso questo messaggio nella maniera giusta. Anche a livello di organizzazione non hai perso le misure e hai giocato come se si fosse undici contro undici”.