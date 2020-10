Galli: “La Fiorentina si è complicata la vita da sola. Volevo Ibrahimovic a Firenze, dicevano che era finito”

L’ex portiere della Fiorentina, Giovanni Galli, ha parlato così a Lady Radio: “La Viola non ha dominato niente, è solo riuscita a segnare due gol nei primi minuti sfruttando gli errori dello Spezia. Sembrava che tutto fosse fin troppo facile, l’unica cosa da non fare era pensare che la partita fosse già vinta. La squadra di Iachini ha dato speranza ai padroni di casa, che si sono buttati in questo spiraglio: mi è parso che i viola abbiano pensato di aver già archiviato la partita. La Fiorentina si è complicata la vita da sola, smettendo di costruire qualsivoglia tipo di azione. Finalmente il Milan è arrivato dopo 4-5 anni alla normalità: Gazidis non dice più niente, parlano solo Maldini (il ds) e Pioli (l’allenatore). I giocatori sanno chi è il loro referente, sia dentro che fuori dal campo. Due anni fa, quando Pioli era ancora alla Fiorentina, volevo Ibrahimovic a Firenze. Tutti dicevano che era finito, ma la realtà ha dato ragione a me”.

