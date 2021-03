Galli: “La partita con l’Udinese ha bocciato inesorabilmente Prandelli. Montiel trattato come il gobbettino di Notredame. Ma chi ha dato la fascia di capitano a Milenkovic?”

L’ex portiere e direttore sportivo della Fiorentina, Giovanni Galli, su Lady Radio ha rilasciato un giudizio tranchant sull’attuale tecnico viola: “La partita di ieri ha bocciato inesorabilmente Prandelli. Un allenatore ha l’obbligo di allenare i giocatori e di fare delle scelte. Sullo 0-0 era già pronto a mettere Borja Valero, quindi qual era il segnale? E’ che gli stava benissimo quel risultato lì. Poi a tre minuti dalla fine ha messo Montiel come se fosse il gobbettino di Notredame che potesse far gol nella stessa porta, com’è successo tre mesi fa. Scusate, ma il calcio è un’altra cosa. Ma chi gli ha dato la fascia di capitano a Milenkovic? Questo ti ha già detto che io non rinnovo e che a fine stagione me ne vado via e quindi questo è un altro messaggio sbagliato