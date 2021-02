Galli: “La sceneggiata di Belotti è stata brutta da vedere, ma Milenkovic ha commesso un’ingenuità enorme che è costata due punti alla Fiorentina”

L’ex portiere e direttore sportivo della Fiorentina, Giovanni Galli, intervenuto su Lady Radio, è ritornato sull’episodio dell’espulsione di Milenkovic nel match contro il Torino, dicendo: “E’ stata una sciocchezza quella del difensore, dobbiamo anche essere trasparenti e sinceri. C’è stato un fallo di Belotti sul serbo, l’arbitro ha fischiato e lo stesso Belotti si è rigirato verso di lui. Milenkovic poteva andarsene via e invece si vede che dice qualcosa al suo avversario, generandone la reazione e il testa e a testa. La conseguenza di questa non mi è piaciuta, Belotti ha fatto una sceneggiata. Ma Milenkovic ha commesso un’ingenuità enorme che ti è costata due punti, perché anche in dieci contro undici la Fiorentina avrebbe vinto contro il Torino“.

