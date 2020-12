Galli: “L’attaccante ideale per la Fiorentina è Alario. Con lui Vlahovic potrebbe crescere”

Fiorentina in cerca di un nuovo attaccante in questa finestra di mercato invernale. L’ex direttore sportivo e portiere gigliato, Giovanni Galli, intervenuto su Lady Radio propone un nome che potrebbe essere interessante per rafforzare il reparto offensivo: “Alario sarebbe l’ideale per la Fiorentina, perché sarebbe un giocatore alla Giroud, con quella struttura, con quella fisicità e che sa giocare a calcio. Ha 28 anni, quindi l’età giusta, quella della definitiva maturità. Quest’anno in Bundesliga ha fatto dieci presenze e otto gol e con lui faresti anche crescere Vlahovic“.

Alario, argentino, è di proprietà del Bayer Leverkusen dove non viene utilizzato come titolare nonostante abbia una continuità realizzativa non indifferente.