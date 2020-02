Galli: “Mi auguro che Milan e Fiorentina si affrontino a viso aperto. Pioli si è dimostrato un uomo di spessore”

L’ex portiere di Fiorentina e Milan Giovanni Galli questo pomeriggio è intervenuto a Lady Radio per parlare della sfida di questa sera tra i ragazzi di Iachini e i rossoneri. Queste le sue parole: “Mi auguro che stasera entrambe le squadre facciano capire cosa hanno in mente per il proprio futuro. Il Milan ha l’ambizione di riagganciarsi al treno che porta in Europa, la Fiorentina vuole fare di tutto per non farsi risucchiare nella lotta per non retrocedere. Una situazione del genere potrebbe partorire una sfida statica, senza che nessuna delle due squadre si prenda rischi eccessivi. Spero di vedere due squadre che giocano a viso aperto, assai curioso di vedere l’atteggiamento tattico che Iachini darà alla squadra viola. Per me il modulo piu adatto a questa squadra è il 4-3-3. La partita con il milan è quella che mi rappresenta di più in assoluto: Non mi sono mai nascosto per quanto riguarda la simpatia per la Fiorentina, il Milan però è stata una parentesi fantastica della mia carriera. La giornata piu bella che ho vissuto è stata lo spareggio tra Fiorentina e Perugia, la soddisfazione piu grande dopo due anni per ripresentarsi in Serie A. In quell’occasione credo di aver restituito alla Fiorentina e a Firenze quello che mi era stato dato da giocatore. Pioli e Iachini sono due allenatori che erano nella testa e nel cuore dei loro giocatori. Prima di tutto perché sono uomini e si confrontano ottimamente con lo spogliatoio, in secondo luogo poi parlano di tattica. Stefano ha dimostrato di essere una grande persona nell’affrontare la scomparsa di Davide Astori: è riuscito a trasformare il dolore della squadra in una risorsa. mi è dispiaciuto molto per come se n’è andato via dopo quel comunicato, anche se dando le dimissioni ha dimostrato ancora una volta il suo spessore umano. Rebic è un ottimo giocatore, rispecchia quei particolare che nel calcio di adesso fanno la differenza. Probabilmente però è un giocatore che deve essere rimproverato in positivo. Il carattere di un allenatore rispetto ad un altro può cambiare il valore di un giocatore da riserva a fondamentale. Badelj sta recuperando posizioni nelle gerarchie, e rappresenta una soluzione d’esperienza. Serviva alla Fiorentina perché ha molta piu esperienza rispetto a Pulgar e cuce maggiormente il gioco tra i reparti”: