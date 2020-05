Galli: “Nuovo stadio? Va trovata una soluzione, altrimenti è giusto che Commisso vada via”

Giovanni Galli, ex portiere della Fiorentina e oggi opinionista, ha parlato così a Lady Radio: “Il calcio ha bisogno di ripartire e le notizie degli ultimi giorni mi hanno sorpreso in positivo, se ripenso a quello che si diceva soltanto due settimane fa. Play-off e play-out non sono un’ipotesi facile, perché i requisiti per chi ci potrebbe partecipare non sono giusti. Perché Juventus e Lazio dovrebbero giocare contro la Roma, che è indietro di tantissimi punti? Semmai, si dovrebbe trovare un modo per dare un vantaggio a chi è messo meglio in classifica. Commisso? La situazione è molto chiara: c’è un imprenditore che vuole fare un investimento a Firenze, che rimarrà anche quando il tycoon se ne andrà. Lo stadio andrà a vantaggio di Commisso, naturalmente, che è un imprenditore, ma anche alla stessa città. Sarei per arrivare ad una conclusione, mettendo in chiaro quale sia l’obiettivo finale. Spero che si trovi una soluzione, altrimenti è giusto che Commisso vada via”.