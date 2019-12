Galli: “Pedro in cinque mesi non ha scalato nessuna posizione, va capito se è valido. Piatek? Eravamo contenti anche di Pjaca ma poi…”

A Lady Radio l’ex viola Giovanni Galli parla dell’avvento di Iachini alla Fiorentina ma anche delle prospettive di mercato: “Non credo che Iachini possa modificare il suo carattere, è un guerriero, per cui il messaggio sarà quello di dare una spinta e grande agonismo alla Fiorentina, riportando delle certezze in una squadra che mi sembrava molto frastornata. Il mercato? La situazione è difficile e l’arrivo di qualche giocatore servirà ulteriormente. La rosa ha mostrato dei limiti o forse di non aver espresso il suo intero potenziale, non sempre le sorprese arrivano dall’esterno. Dragowski? Credo che oggi questa squadra abbia mostrato altri limiti, è logico che un portiere in una squadra in difficoltà può avere grandi vantaggi perché chiamato in causa più volte, ma può anche entrare nel vortice negativo. Pedro? Io vedo i brasiliani giocar bene in qualunque posto del mondo, il problema di Pedro è che arrivava da un infortunio e ci hanno detto che muscolarmente era in grande difficoltà. Però in 5 mesi ha scalato poche posizioni, ora va capito se è un giocatore valido. Ed anche eventuali nuovi arrivi, bisogna capire con che mentalità arriva: lo stesso Piatek se arriva con la voglia di riscattarsi, in una squadra in difficoltà come il Milan non è che abbia fatto chissà quale differenza. Quando arrivò Pjaca ero tra i primi a sottolineare il colpo straordinario ma poi dal suo arrivo di lui non si è più avuto traccia. Per cui su qualunque arrivo conta molto la dimensione caratteriale”.