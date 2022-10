Galli: “Se l’Inter giocherà di ripartenza, la Fiorentina faticherà tantissimo. Cabral? Non vedo perché non metterlo”

L’ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Giovanni Galli ha parlato a Lady Radio, in riferimento al prossimo impegno viola, contro l’Inter: “Potrebbe essere quella squadra che inciampa quando pochi se lo aspettano, ma non credo che Inzaghi prenderà la partita sotto gamba. La Fiorentina potrebbe avere enormi difficoltà soprattutto se l’Inter se la giocherà con le ripartenze“.

Sull’attacco viola: “Jovic non c’è, quindi non vedo perché non mettere Cabral. Sarebbe definitivamente la fine, se non giocasse dal primo minuto. Mi dà l’impressione di un professionista serio, ha risposto presente anche dopo lo ‘schiaffo’ morale contro gli Hearts”.