Galli: “Se Milenkovic vuole restare, è giusto che la Fiorentina lo accontenti. Jovic è un signor attaccante”

L’ex portiere e dirigente della Fiorentina Giovanni Galli, intervenuto a Lady Radio, ha parlato dei temi del momento in casa viola.

“Se Milenkovic vuole restare, è giusto cercare di fare il possibile per tenerlo perché è una certezza. I giocatori arrivati fino ad ora hanno alzato il livello della squadra: Jovic, ad esempio, è un signor attaccante. Il calcio è fatto da concetti e principi e sotto questo punto di vista mi sembra che la Fiorentina abbia fatto tesoro della stagione precedente. Il modulo si può cambiare in base alle necessità e alle caratteristiche dei tuoi giocatori, fermo restando che l’idea di gioco non cambia”.