Galli: “Siamo un popolo vergognoso. Il mondo del calcio è un’azienda che produce tantissimo”

Giovanni Galli, ex portiere della Fiorentina e oggi opinionista, ha parlato a Lady Radio: “Tutto quello che moralmente avevamo costruito di bello nei primi quarantacinque giorni è andato distrutto. Siamo tornati indietro di due mesi, a quando ancora non c’era il Coronavirus. Stiamo entrando nella Fase 2, probabilmente ne siamo fuori e tutto quello che avevamo detto non serve a niente. Siamo un popolo vergognoso, non abbiamo la percezione di quello che sta succedendo. Il mondo del calcio è un’azienda che produce tantissimo e dà lavoro a molte persone, un aspetto che i populisti che ci comandano non considerano. Non ci sono solo la Serie A e i campioni che guadagnano fior di milioni, ma anche le serie minori. Una squadra con un centro sportivo che ha due campi, ha tutti i requisiti per potersi allenare: perché si può andare a correre fuori e non si può fare all’interno dei centri sportivi?