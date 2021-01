Galli: “Stiamo esaltando Vlahovic, ma ha fatto gli stessi gol di Simy. Ribery è un lusso in questo momento per la Fiorentina, bisogna ritagliargli un ruolo diverso”

L’ex portiere e direttore sportivo della Fiorentina, Giovanni Galli, intervenuto su Lady Radio ha detto: “Stiamo esaltando Vlahovic, che per carità è bravo, ma non dimentichiamoci che sette gol li ha fatti anche Simy del Crotone. Stroppa sta provando a salvarsi con Simy al centro del proprio attacco e francamente questo giocatore è imbarazzante. Ribery è un giocatore fenomenale, che è però un lusso in questo momento con la Fiorentina. Ha fatto troppe corse all’indietro, l’unica volta che ha corso verso la porta è nato il gol del 2-0. Bisogna ritagliargli un ruolo diverso per essere utile per questa squadra”.

0 0 vote Article Rating