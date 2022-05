Galli: “Strano il silenzio stampa della Fiorentina. Credo che la Juventus domani andrà a Poggio Imperiale a fare un picnic”

L’ex portiere viola, nonché dirigente della Fiorentina, Giovanni Galli, ha parlato così a Lady Radio nel giorno della vigilia della gara contro la Juventus: “La società gigliata ha deciso di fare silenzio stampa, ma non è come ai miei tempi, oggi è diverso ed è più strano. La Juventus credo arriverà domani a Firenze e per me andranno anche a Poggio Imperiale a fare il picnic con la tovaglia a quadri (ride, ndr)”.

E ancora: “Per i bianconeri la classifica è ormai a posto. Vlahovic e Dybala non giocheranno, ma la Juventus non va mai presa sottogamba. La parola tranquillità era la chiave anche lunedì scorso, ma alla fine ha avuto la meglio quella della Sampdoria che si era salvata in anticipo. Gli uomini di Giampaolo sembravano il Real Madrid”.