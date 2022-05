Galli: “Torreira magari spingerà per restare, ma qualcuno deve dare al suo procuratore i soldi che gli spettano”

L’ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli ha parlato così a Lady Radio a proposito della questione Torreira: “Ai tempi l’Arsenal lo acquistò per 30 milioni, il suo procuratore ha percepito un guadagno dal contratto con i Gunners. Restando a Firenze l’esborso sarebbe differente, ma qualcuno deve pagare all’agente quello che gli spetta avendo un contratto in essere con l’Arsenal. Certo che, se a pagare questa cifra fosse il club inglese, poi ovviamente non farebbe sconti alla Fiorentina“.

E poi ha aggiunto: “A Torreira piace Firenze, si è trovato bene e magari spingerà per restare. Si potrebbe trovare una soluzione a patto che qualcuno paghi le commissioni al procuratore, ma ormai non possiamo fare altro che aspettare”.