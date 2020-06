Galli: “Vedrei bene Rafa Benitez sulla panchina della Fiorentina. Ha dimostrato di saper gettare le basi ovunque sia andato”

Giovanni Galli, ex giocatore della Fiorentina e oggi opinionista, ha parlato così Lady Radio: “Sensazioni? E’ un’emozione vedere ripartire il campionato, anche se sarà anomalo vista l’assenza di tifosi. Per la Fiorentina è importante che la testa sia centrata sull’obiettivo. Di fronte ci sarà un Brescia abbastanza rimaneggiato, che sa di essere ad un passo dalla retrocessione. Possono essere queste le partite più pericolose perché gli avversari non hanno niente da perdere e la Viola dovrà vincere e, perché no, convincere. Serviranno due-tre partite per esprimere i primi giudizi sull’operato di Iachini. Modulo? La Fiorentina ha dei giocatori con delle caratteristiche che si adattano bene ad un modulo ben preciso. Chiesa può giocare in diversi ruoli, ma ha la necessità di partire dall’esterno per attaccare la profondità e tagliare. Non è questione di rischio o paure, ma Iachini oggi ha in testa una squadra e questa sera vedremo le sue idee. Difesa? Le caratteristiche dei giocatori fanno prevalere una retroguardia a tre invece che a quattro, sia per le caratteristiche dei centrali che per quelle dei terzini. Allenatore? La Fiorentina deve andare a costruire una squadra importante, per il presente ma soprattutto per il futuro. L’unico allenatore che ha dimostrato di saper gettare le basi, ovunque sia andato, è Rafa Benitez. Ha già fatto due esperienze in Italia, per cui non sarebbe alla prima esperienza in Serie A“.

0 0 vote Article Rating