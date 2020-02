Galli: “Vi spiego la dinamica dell’errore di Dragowski. Cutrone così è un giocatore perso”

Giovanni Galli, ex giocatore della Fiorentina e oggi opinionista, ha parlato a Lady Radio: “Dopo la partita con l’Atalanta un po’ di preoccupazione mi sta salendo, non so se giustificata o meno. Ansia aumentata dopo i risultati di ieri, con la Sampdoria che ha vinto a Torino e il Lecce ha fatto il miracolo a Napoli, senza dimenticare il successo del Genoa. Ho visto una Fiorentina che aveva timore dell’Atalanta, Iachini voleva fare una partita di contenimento e ripartenze. Chiesa ci può stare con questo gioco, ma Cutrone così è un giocatore perso. Ha bisogno di stazionare vicino all’area e poi attaccarla su cross o imbeccate. Con Juventus, Inter e i nerazzurri ci sta di perdere, ma adesso ci sono partite difficilissime. La Sampdoria si è sbloccata mentalmente, Ramirez si è rigenerato e Quagliarella ha ritrovato la via del gol: fortunatamente c’è Colley in difesa (ride, ndr). Dragowski? In partita ho avuto la sensazione che avesse grandi responsabilità sul gol di Malinovskyi. Rivedendolo in televisione, si vede che il rimbalzo non è stato regolare e inganna il polacco. Gollini ha delle responsabilità sul gol di Chiesa, il cui tiro non è mai rimbalzato”.