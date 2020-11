Galli: “Vlahovic è in un mare in tempesta. Corre il rischio di perdersi per strada”

Non è un grande momento quello che sta attraversando il centravanti della Fiorentina, Dusan Vlahovic, reduce da alcune prestazioni non propriamente memorabili.

Interpellato su di lui, l’ex portiere e dirigente viola, Giovanni Galli, intervenuto su Lady Radio, ha dichiarato: “Se fosse cresciuto in un ambiente olandese o francese, dove le aspettative e i guadagni sono inferiori, il suo percorso sarebbe stato agevolato. Probabilmente diventerà un ottimo centravanti, perché ha fatto vedere di avere dei colpi. Questo processo di crescita deve essere favorito però da tutti”.

E ancora: “Ora è in un mare in tempesta, gli arrivano ondate dappertutto e deve capire che cosa sta facendo e cosa vuol diventare. Fondamentale è quello che c’è nella sua testa, se si responsabilizza bene, altrimenti può perdersi per strada”.