Gamberini: “Alla Fiorentina ho toccato l’apice a livello calcistico. Pazzini sarebbe un grande colpo per la Virtus Verona”

L’ex difensore della Fiorentina, Alessandro Gamberini è intervenuto a Radio Sportiva nel giorno del suo compleanno parlando della carriera: “Sono nato a Bologna e sono legato alla città, ma a Firenze ho toccato l’apice a livello calcistico. Anche a Napoli è stata un’esperienza fantastica e a livello sportivo è stato l’anno più soddisfacente, a Genova sono stato sfortunato mentre Verona adesso è diventata la mia città grazie all’esperienza col Chievo“.

Proprio su un ex compagno alla Fiorentina, ovvero Giampaolo Pazzini ha detto: “Lui alla Virtus Verona sarebbe un grande colpo sia per l’ambiente sia come sua scelta di vita di rimanere in un città che lo ama. Dipende solo da lui: non lo sto martellando perché sono suo amico e so che adesso ha staccato dopo l’addio all’Hellas, ma la pulce nell’orecchio gli è stata messa”