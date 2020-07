Gamberini: “Il gesto di Chiesa è stato istintivo, lui vorrebbe dare di più. Tra Milenkovic e Pezzella, farei una valutazione in base…”

L’ex difensore della Fiorentina Alessandro Gamberini, intervenuto a Lady Radio ha parlato dell’attualità viola: “C’è tanto istinto nel gesto di Chiesa, nessuna premeditazione né polemica. Probabilmente è uno sfogo, in conseguenza di un periodo di insoddisfazione, di sofferenza: lui vorrebbe dare di più, è molto sensibile e questo periodo lo sta mettendo alla prova dal punto di vista mentale. Difesa? Tra Milenkovic e Pezzella, farei una valutazione in base all’età dei due centrali: per un progetto solido la scelta migliore ricada sul giocatore più giovane”.

