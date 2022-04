Gamberini: “Italiano ha trovato la sua coppia difensiva. Igor contro Osimhen? Può fermarlo senza problemi”

L’ex difensore della Fiorentina Alessandro Gamberini è stato intervistato da Radio Bruno. Ecco le parole pronunciate dall’ex giocatore di Prandelli che ha riportato il Pentasport: “Italiano è stato veramente bravo nell’ imporre i suoi principi difensivi alla squadra: ha trovato la coppia difensiva più importante”

Su Igor ha aggiunto: “E’ adatto al gioco dell’allenatore: ha grande fisico e non va sottovalutato per quanto riguarda l’impostazione. E’ migliorato tanto con Italiano. Contro Osimhen potrebbe essere una bella sfida, considerato che per me è il miglior attaccante del campionato. Detto questo, Igor può fermarlo senza problemi”.