Gamberini: “La sconfitta con la Juventus per 5-0 fu il momento più brutto alla Fiorentina. Kumbulla non me lo farei scappare”

L’ex giocatore della Fiorentina, Alessandro Gamberini è intervenuto a Lady Radio parlando del suo futuro: “Io son dell’idea che amo il calcio, l’ho sempre amato e ho l’idea di proseguire nel mondo del calcio. Devi trovare un ruolo che più ti piace”.

E sui ricordi a Firenze: “La partita col Liverpool in casa è stata la più importante, vincendo davanti ai nostri tifosi. La più brutta l’ho vista da spettatore, non ero in campo ma fu una sconfitta veramente pesante. Abbiamo avuto difficoltà, dopo il ciclo Prandelli, a far riparte un ciclo nuovo. Ci siamo fatti carico di quella sconfitta.

Sulla ripresa: “E’ forte il senso di responsabilità, te la senti addosso. Credo che il calcio sia un mezzo trainante per tornare alla vita di prima. Ci sarà meno possibilità di allenarsi, dovranno trovare la condizione giocando, servirà turnover. Queste saranno le incognite imprevedibili, non tutte le squadre sono abituate”

E su Kumbulla: “Non me lo farei scappare, ha margini di crescita importanti. Ha grandi capacità grazie a Juric ed ha potenzialità.

E su Pezzella e Milenkovic: “Sostituirei Pezzella per l’età. Milenkovic può ancora crescere”