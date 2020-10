Gamberini: “Nonostante l’altezza, Martinez Quarta è un prospetto molto interessante. La difesa di Iachini è a tre, ma spesso diventa a cinque”

Alessandro Gamberini, ex difensore della Fiorentina, è intervenuto a Lady Radio per dire la sua sui temi del momento in casa gigliata.

Queste le sue parole: “Martinez Quarta? Mi hanno parlato bene di lui, è chiaro che avrà sicuramente bisogno di un periodo di adattamento al calcio italiano e alla metodologia di Iachini. Mi pare un prospetto molto molto interessante. L’argentino è troppo basso? Il profilo modello del centrale del nuovo millennio è un giocatore alto, ma questo non significa che un giocatore sopra i 180 cm con doti atletiche sopra alla norma sia un giocatore che non possa fare comodo. Laddove ti manca qualcosa in termini di centimetri, devi avere qualcosa in più degli altri sulla copertura degli spazi ed essere molto più mobile. L’ideale è avere un centrale alto e più basso, ma con le caratteristiche dette prima. Difesa? E’ un discorso di alchimia, Iachini ha scelto la linea a tre che spesso si trasforma a cinque. E probabilmente avrà le sue ragioni per insistere su questo schema, anche se a me non fa impazzire“.