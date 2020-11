Gamberini: “Prandelli è un condottiero e sarà trovata la quadra giusta se lo ascolteranno. Adesso è più maturo, vi spiego perchè”

L’ex difensore della Fiorentina Alessandro Gamberini al Brivido Sportivo ha parlato così del ritorno di Prandelli in viola: “Penso sia l’uomo giusto per caratteristiche, conoscenze, spessore umano ed empatia: è la scelta migliore che potesse esserci. Farà bene, ne sono sicuro. Adesso è più maturo e consapevole, ha più conoscenze. Le esperienze all’estero lo hanno arricchito. Una parola per descriverlo? Condottiero. Ti stimola con idee di calcio precise e decise. Poi ti aiuta nel momento giusto. Non ci devono essere preclusioni. Con Prandelli sarà trovata la quadra se lo ascolteranno”.

0 0 vote Article Rating