Gamberini: “Prandelli? Una delle scelte migliori che la Fiorentina avrebbe potuto fare. Le difficoltà risiedono nel fatto che la proprietà non è ancora riuscita a creare un ciclo vincente”

L’ex difensore della Fiorentina, Alessandro Gamberini, è intervenuto a Taca La Marca in onda su Radio Musica Television. Sul momento della squadra viola ha detto: “Appena ho saputo di Prandelli ho dichiarato che era una delle scelte migliori che potessero fare, si era incrinato il rapporto con Iachini anche se aveva fatto bene ma aveva avuto delle difficoltà fisiche e gestionali della rosa. Cesare per me la scelta più giusta ma anche di cuore, facendo riemergere i ricordi del suo primo ciclo che fu straordinario. Un grandissimo allenatore, maestro di calcio, conosce le esigenze della città e della tifoseria viola”.

Poi aggiunge: “Le difficoltà risiedono forse nel fatto che la proprietà non è ancora riuscita a creare un ciclo vincente, ma sono difficoltà che si verificano, sono normali, perché c’è bisogno di un grande livello di programmazione e tante volte serve anche fortuna nelle scommesse che si fanno sui giovani. Firenze è una piazza molto esigente, non ti dà tanto tempo. Quando arrivai in Toscana fu l’anno zero, la rosa era molto folta e anche io ero considerato tra le “scommesse”. C’erano Montolivo, Brocchi, Fiore, lo stesso Luca Toni che ancora non era il Toni che tutto il mondo poi scoprì”.

Gamberini conclude: “La volontà della dirigenza è di portare in alto, le difficoltà di percorso sono normali, serve anche un periodo di transizione e la programmazione ad hoc ma io credo che in questo la Fiorentina abbia gli addetti ai lavori giusti per poterlo fare. Questo secondo me è un anno ancora di transizione, purtroppo”.