Gandini: “Commisso si è trovato in mezzo alla bufera che ha colpito il mondo. Io alla Fiorentina? Vi spiego com’è andata”

L’amministratore delegato della Lega Basket ed ex dirigente di Milan e Roma, Umberto Gandini, ha parlato a Lady Radio.

Queste le sue parole: “La situazione dello sport è drammatica, soprattutto per quanto riguarda il futuro. Tutti gli interventi fatti fino ad ora sono stati a pioggia e non hanno avuto molti effetti. La crescita del Milan mi ha stupito, c’è stato bisogno di un periodo di apprendistato ma oggi sta andando bene. Merito di Maldini ma anche di Massara, che ho conosciuto alla Roma, per la conferma di Pioli. Ultimamente i rossoneri si è perso anche a causa dell’infortunio di Ibrahimovic. Firenze non è un campo storicamente facile per il Milan, anche perché la Fiorentina è ancora alla ricerca di sé stessa nonostante il brillante successo di Benevento“.

Gandini dà poi un giudizio su Commisso: “La Fiorentina è una grandissima società che ha fatto la storia del calcio, è un peccato vederla in stagione. Questa stagione è anomala, la proprietà ha avuto poco tempo per capire la struttura e si è trovata in mezzo alla bufera che ha colpito il mondo. Fare calcio in Italia è molto difficile, bisogna avere pazienza e voglia di imparare e rimettersi in gioco. Io alla Fiorentina? Non ho mai parlato direttamente con Commisso e Barone, ma quando hanno acquistato la società ci sono stati dei contatti indiretti. Purtroppo non la questione si è mai concretizzato, da questi sondaggi non si è passato ad un incontro con la società”.