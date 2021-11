Gardi: “In estate sono arrivate due offerte dall’Italia per Celik, ma lui voleva giocare la Champions”

La Fiorentina ha poi virato su Odriozola, ma prima dello spagnolo per la fascia destra piaceva molto Zeki Celik. I viola avevano proposto 12 milioni al Lille per il terzino turco, ma i francesi non si sono schiodati dalla richiesta di almeno 20 milioni.

A tal proposito a TMW ha parlato l’intermediario di Celik, George Gardi: “Eletto miglior terzino destro del campionato francese la scorsa stagione, ha iniziato questa sugli stessi livelli, dimostrandosi uno dei miglior interpreti del suo ruolo. Le offerte in estate sono arrivate, un paio dall’Italia ma non solo. Al Lille però aveva la possibilità di fare la Champions, e la sta giocando da protagonista. Il suo futuro dipenderà anche dal destino del Lille”.