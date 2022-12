Gasbarri a FN: “Con Cabral e Jovic la Fiorentina davanti è messa bene, su Belotti non c’è niente di vero. Per Parisi c’è una società che sta superando le altre concorrenti”

Nell’intervista a Fiorentinanews.com l’agente FIFA Filippo Gasbarri ha commentato l’attuale reparto d’attacco viola composto da Arthur Cabral e Luka Jovic, le voci che accosterebbero alla Fiorentina il centravanti della Roma Andrea Belotti, e anche altri argomenti inerenti il calciomercato della società gigliata.

Jovic e Cabral ancora non hanno convinto del tutto. La Fiorentina secondo lei a gennaio può andare a caccia di un nuovo centravanti? Sta inoltre circolando il nome di Belotti… Secondo lei è fattibile?

“La Fiorentina secondo me, con Cabral e Jovic, sta messa bene davanti. Non hanno ancora espresso tutto il loro potenziale, Jovic deve ripartire dopo un periodo nelle squadre precedenti non proprio positivo a Firenze secondo me può tornare quello di una volta. Cabral mi piace molto: viene dal campionato svizzero che è una competizione meno tecnica e più fisica, le difese non sono quelle italiane e secondo me anche lui può ancora dimostrare tanto. Belotti lo escludo, a mio avviso non credo ci sia nulla di vero sulle voci che circolano”.

Capitolo uscite: come finirà secondo lei con Zurkowski? Il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi ha detto che in tal senso non sembrano esserci aperture con la società azzurra. E, parlando del club azzurro, Parisi, che era stato cercato dalla Fiorentina nello scorso mercato, può essere sempre un obiettivo viola per giugno o è destinato ad altri grandi club?

“Per Zurkowski vediamo, potrebbe sempre tornare all’Empoli se verrà trovato un accordo. Per quanto riguarda Parisi va detto che ora sul giocatore ci sono molte società Italiane, ma secondo me la Lazio è quella più avanti di tutti in questo momento e che quindi potrebbe aggiudicarselo non ora ma nella sessione estiva del mercato”.