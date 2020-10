Gasperini abbassa il tiro: “Mai stati in lotta per lo scudetto. Ilicic è l’unica nota positiva”

Il tecnico dell’Atalanta Giampiero Gasperini, al termine della sfida di questo pomeriggio contro il Napoli, ha voluto abbassare il tono e negare l’ipotesi che vedrebbe i bergamaschi in lotta per lo scudetto. Ecco le sue parole ai microfoni di SkySport: “Io non l’ho mai detto che lotteremo per lo scudetto. Ho sempre detto che dobbiamo giocare e che vedremo strada facendo. L’anno scorso eravamo la quinta difesa e avevamo il primo attacco, infatti siamo arrivati terzi. Ci sono gare come quella di oggi in cui si incontrano attaccanti forti e se riesci a tenere va bene, altrimenti rischi di deprimerti. Solo qualche mese fa abbiamo vinto a Bergamo col Napoli, concedendo pochissimo. Oggi abbiamo avuto dei problemi globali. Ilicic unica nota positiva della partita? L’ho visto molto bene. E’ una delle poche note positive perché è tornato. Sono sicuro che giocando ritroverà la miglior condizione. Con una squadra che lo supporta può tornare ad essere il giocatore di prima”.

