Gasperini affonda sotto i colpi della Sampdoria di Ranieri. Guarda la NUOVA CLASSIFICA della Serie A

Sampdoria corsara in quel di Bergamo. I blucerchiati dell’ex tecnico della Fiorentina Claudio Ranieri si impongono per 3-1 sugli uomini di Gasperini. I doriani vanno in vantaggio al 13′ con Quagliarella per poi raddoppiare nella ripresa al 59′ grazie ad una rete di Thorsby. I nerazzurri accorciano le distanze con Zapata ma Jankto nel recupero chiude i conti.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Milan 12, Sassuolo 11, Atalanta 9, Sampdoria 9, Juventus, Napoli 8, Roma, Inter, Verona 7, Benevento 6, Fiorentina, Cagliari, Spezia, Genoa, Lazio 4, Bologna, Parma, Udinese 3, Crotone 1, Torino 1.