Gasperini è una furia: “Ho fatto una rivoluzione, ma la società non può mettere l’allenatore in queste condizioni. Non ci voglio stare”

Gian Piero Gasperini non ci sta, e non le manda a dire in conferenza stampa dopo la sconfitta dell’Atalanta contro l’Inter. Sentite lo sfogo del tecnico nerazzurro:

“Quest’anno ci ha salvato il fatto di essere partiti forte, sennò avreste fatto casino a ogni giornata. Ho fatto una rivoluzione sei anni fa perché c’erano ventotto giocatori. Quando stavo per saltare ho messo in campo tutti i giovani. Questa roba qui si decide prima, altrimenti scoppia il casino tutte le settimane”.

E ancora: “Io mi sono sempre messo a disposizione, ma non si mette l’allenatore in questa situazione. Io non ci voglio stare, non è accettabile. Perché l’Atalanta deve andare incontro a ciò? Deve far giocare i giovani e valorizzarli, poi però deve avere il coraggio di fare delle scelte”.