Gasperini espulso ma basta il solito Muriel all’Atalanta per battere il Bologna e la Fiorentina può mettere nel mirino i rossoblu. Guarda la nuova CLASSIFICA di Serie A

E’ finito 1-0 per l’Atalanta il primo anticipo della 35esima giornata di Serie A: i nerazzurri hanno battuto il Bologna di misura, grazie ad un gol a inizio ripresa dell’ex viola Luis Muriel. Nel corso della prima frazione era stato espulso Gian Piero Gasperini per un battibecco a bordo campo con Mihajlovic. La squadra del tecnico serbo ha appena un punto in più della Fiorentina, che potrebbe metterla nel mirino.

La CLASSIFICA di Serie A: Juventus 80, Atalanta 74, Inter 72, Lazio 69, Roma 58, Milan, Napoli 56, Sassuolo 48, Verona 45, Bologna 43, Fiorentina, Cagliari 42, Sampdoria 41, Parma 40, Torino 37, Udinese 36, Genoa 33, Lecce 29, Brescia 24, Spal 19.